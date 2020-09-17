Макаров поддержал протест против строительства "дома-гроба" на Петроградской стороне

Спикер петербургского парламента Вячеслав Макаров выразил солидарность с горожанами, своими требованиями добившихся приостановки строительства жилого дома на углу набережной реки Карповки и Каменноостровского проспекта. С протестующими, которые всерьез опасаются повреждения соседних зданий в случае продолжения стройки, Макаров встретился лично. В разговоре участвовали также представители застройщика, ООО "ПетроЦентр".

Помимо соображений безопасности, Макаров, формулируя свою позицию по проблеме, упомянул еще и эстетический аспект.

"Этот дом в народе прозвали "гробом". Мы считаем, что он изуродует Петроградскую сторону. Это преступление перед будущими поколениями. Чиновников, которые согласовывают такие стройки, нужно привлекать к ответственности", - цитирует его речь пресс-служба единороссов.

Депутат уверен, что решающее слово в таких щекотливых вопросах, как застройка исторических районов, должно оставаться за местными жителями. Петроградский район, по мнению Макарова, гораздо сильнее нуждается в строительстве и создании иных объектов - школ, поликлиник, благоустроенных зеленых и пешеходных зон.

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