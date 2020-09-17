18+
 PDA
   Наши соцсети:   
           
  
Новости
Статьи
Муниципал
Интервью
Медиатека
Поправки в Конституцию

Новости

13:20

Макаров поддержал протест против строительства "дома-гроба" на Петроградской стороне

фото ЗакС политика Макаров поддержал протест против строительства "дома-гроба" на Петроградской стороне

Спикер петербургского парламента Вячеслав Макаров выразил солидарность с горожанами, своими требованиями добившихся приостановки строительства жилого дома на углу набережной  реки Карповки и Каменноостровского проспекта. С протестующими, которые всерьез опасаются повреждения соседних зданий в случае продолжения стройки, Макаров встретился лично. В разговоре участвовали также представители застройщика, ООО "ПетроЦентр".

Помимо соображений безопасности, Макаров, формулируя свою позицию по проблеме, упомянул еще и эстетический аспект.

"Этот дом в народе прозвали "гробом". Мы считаем, что он изуродует Петроградскую сторону. Это преступление перед будущими поколениями. Чиновников, которые согласовывают такие стройки, нужно привлекать к ответственности", - цитирует его речь пресс-служба единороссов.

Депутат уверен, что решающее слово в таких щекотливых вопросах, как застройка исторических районов, должно оставаться за местными жителями. Петроградский район, по мнению Макарова, гораздо сильнее нуждается в строительстве и создании иных объектов - школ, поликлиник, благоустроенных зеленых и пешеходных зон.


В этой, как и в любой другой новости/статье/интервью и т.д., теперь вы можете проголосовать "за" или "против" упоминаемых в ней персонажей. Для этого достаточно навести на фамилию человека курсор мышки. Подробно о правилах голосования и о том, где посмотреть текущие рейтинги персон, написано в "Инструкции по голосованию".

Посмотреть общий рейтинг персон.
Подписывайтесь на канал ЗакС.Ру
в Яндекс.Дзен
 и
Телеграм
Все материалы по теме

15:11 В ЗакСе хотят компенсировать стоимость горячего питания семьям школьников с хроническими заболеваниями

16 сентября, 23:11 Бодрый старт ЗакСа: права музыканта и права депутата

16 сентября, 18:35 Билли Новику предложили поработать над законом об уличных музыкантах

16 сентября, 16:48 Депутат Васильев пообещал обратиться в Уставный суд

16 сентября, 16:03 Вишневский и Ходунова заявили о недопустимости трехдневного голосования в Петербурге

16 сентября, 15:07 Петербургский парламент поправил закон о казаках

16 сентября, 14:59 ЗакС Петербурга принял законопроект о межбюджетных трансфертах для муниципалов

16 сентября, 14:28 Петербургские депутаты приняли законопроект, ограничивающий их возможности править бюджет

16 сентября, 13:52 Никольский доволен организацией школьных обедов в Красносельском районе

16 сентября, 12:43 Макаров уверен, что Беглов достойно себя проявил в первый год управления Петербургом


Обсуждение
Правила комментирования

Запрещается:
  • Оскорбление участников дискуссии и иных лиц
  • Употребление нецензурных слов и брани
  • Разжигание межнациональной розни, пропаганда насилия
  • Спам и реклама других сайтов
  • Комментарии не по теме материала
  • Обсуждение действий администрации сайта
Администрация сайта оставляет за собой право удалить комментарий, если он нарушает эти правила.


Рейтинг персон

Все новости:  COVID 
15:11 В ЗакСе хотят компенсировать стоимость горячего питания семьям школьников с хроническими заболеваниями

15:02 Суд отменил заочный арест россиянки, трижды проголосовавшей по Конституции в Израиле

14:45 В Кремле не обсуждают усиления "антивирусных" мер на фоне роста COVID-динамики

14:20 ЦПК: Чаще всех прогуливают заседания Госдумы депутаты-единороссы

13:58 В Петербурге открыли линию по производству современных троллейбусов

13:45 Навального выдвинули на Нобелевскую премию мира

13:20 Макаров поддержал протест против строительства "дома-гроба" на Петроградской стороне

13:16 После инаугурации Дрозденко отправит правительство Ленобласти в отставку

12:58 Четырбок и Мартемьянова поучаствовали в открытии центра в поддержку семейных ценностей

12:56 При составлении меню в школьных столовых будут учитывать религиозные аспекты

12:41 Муниципал: Суд допросил свидетелей по делу об отмене итогов выборов в МО "Дворцовый округ"

12:36 После выявления крупных хищений Дрозденко поручил проверить бюджет Выборгского района

12:23 В Луге нашли останки более ста человек, убитых в годы ВОВ

11:59 Путин "подарил" Медведеву на день рождения орден "За заслуги перед Отечеством III степени"

11:53 Муниципал: КСП нашла в МО "Георгиевский" нарушения на 85 млн рублей

Предыдущие новости

Регионы


© ZakS.Ru, 2002—2020. Все права защищены. Размещение рекламы на сайте ЗакС.Ру.
При использовании материалов гиперссылка обязательна. [18+]
Свидетельство о регистрации средства массовой информации ЭЛ №ФС77-50076, выданное 07.06.2012 Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Главный редактор: Гончарова Н.С.
+7 (812) 331-71-80 zaks.ru@inbox.ru