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13:45

Навального выдвинули на Нобелевскую премию мира

фото ЗакС политика Навального выдвинули на Нобелевскую премию мира

Крупные научные деятели "признанных университетов, которые занимаются Россией", предложили кандидатуру политика Алексея Навального в качестве претендента на Нобелевскую премию мира, известил ученый, профессор Ратгерского университета в Нью-Джерси Сергей Ерофеев.

"Я об этом сообщаю с согласия тех, кто это сделал. Не все готовы раскрывать свои имена, но, надо полагать, поскольку это получился почти массовый процесс, то рано или поздно какие-то имена всплывут", - заявил он в разговоре с "МБХ медиа".

Ерофеев добавил, что возможности подтвердить выдвижение кандидата у Нобелевского комитета нет, так как, согласно установленным правилам, он скрывает данную информацию в течение 50 лет.

"Другое дело, что на практике в мировом сообществе постоянно вращается информация о различных номинантах и номинирующих. Это делается в разных целях, иногда в спекулятивных, иногда в политических, а иногда в чисто гуманитарных", - добавил Ерофеев.

По информации "Дождя", среди деятелей, предложивших кандидатуру Навального, есть "большие люди".

"Процесс выдвижения начали ученые, но это не значит, что не появятся государственные деятели или представители международных организаций, которые за ними последуют. В любом случае, важно помнить, что первыми оказались не политики, а именно ученые. Среди поддерживающих эту идею ученых есть те, кто ранее отрицательно относился к деятельности Навального, но поменял свое мнение", - заключил Ерофеев.

Напомним, Навальный впал в кому после того, как ему стало плохо на борту рейса Томск-Москва 20 августа. Несколько дней он находился в больнице Омска, затем его транспортировали в Германию. Немецкая сторона пришла к выводу, что Навального отравили боевым нервно-паралитическим токсином из группы ядов "Новичок". Позднее к соответствующим выводам пришли независимые лаборатории Швеции и Франции.

Из комы оппозиционер начал постепенно выходить ещё 7 сентября. Несколькими днями ранее его отключили от аппарата ИВЛ - на следующий день он впервые самостоятельно вышел на связь, рассказав о своём самочувствии.

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