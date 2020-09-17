В Петербурге открыли линию по производству современных троллейбусов

На Невском заводе электрического транспорта с участием петербургского губернатора Александра Беглова открыли производство и сборку низкопольных троллейбусов модели 6281 "Адмирал", способных длительное время следовать автономным ходом. Как сообщает ПК "Транспортные системы", в которую входит завод, производственная мощность линии составляет 10 троллейбусов в месяц. На сегодняшний день в распоряжении города имеется 37 таких троллейбусов, а до конца года на баланс ГУП "Горэлектротранс" передадут еще 50.

"Прежде всего, это налоги, рабочие дополнительные места - для нас это очень выгодно. И для предприятия выгодно. Потому что где еще найдешь такого заказчика в лице города", - прокомментировал запуск производства Беглов, которого цитирует ТАСС.

По словам губернатора, Смольный в целом уделяет большое внимание обновлению транспортного парка и наименее вредным для здоровья моделям.

"Мы подписали с "Газпромом" соглашение и переводим наш пассажирский автотранспорт на газомоторное топливо, что тоже очень важно - снижает экологическую нагрузку на наш город", - отметил Беглов.

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