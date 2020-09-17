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Поправки в Конституцию

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15:02

Суд отменил заочный арест россиянки, трижды проголосовавшей по Конституции в Израиле

фото ЗакС политика Суд отменил заочный арест россиянки, трижды проголосовавшей по Конституции в Израиле

Городской суд Москвы отменил решение о заочном аресте Юлии Ильинской, которая в июле трижды смогла проголосовать по изменению Конституции на просторах Израиля, уведомил глава "Агоры" Павел Чиков у себя в Telegram-канале.

Ранее россиянку признали виновной в незаконном получении бюллетеня (ч. 2 ст. 142.2 УК), объявив её в международный розыск.

По словам Ильинской, своей выходкой она хотела продемонстрировать "ущербность электронного голосования и уязвимость для подтасовок его результатов".

Суд признал, что было нарушено право женщины на защиту, потому как её адвоката Леонида Соловьева не уведомили о деталях обвинения и не пригласили на суд первой инстанции. Вместо него присутствовал госадвокат по назначению, который предпочел не связываться россиянкой и не согласовал с ней позицию. Соловьев добавил также, что российские следователи по ошибке сочли, что Ильинская скрывалась от российских правоохранителей. Он указал, что она постоянно проживает в Израиле и является гражданкой этой страны.

В ходе голосования по изменению Конституции Ильинская смогла получить бюллетень для голосования по поправкам на избирательном участке при посольстве РФ в Тель-Авиве, а также в генконсульстве РФ в Хайфе. Также она отдала свой голос и через интернет.

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