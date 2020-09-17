В ЗакСе хотят компенсировать стоимость горячего питания семьям школьников с хроническими заболеваниями

На заседании комиссии петербургского Заксобрания по социальной политике и здравоохранению, среди прочего, ее участники обсудили проблему питания школьников, имеющих хронические заболевания. Коллизия состоит в том, что в соответствии с январскими поручениями президента школы обязаны предоставлять всем учащимся младших классов бесплатные горячие обеды. Однако для детей-"хроников", которых в равной степени коснулась эта мера, подходит далеко не каждый вид предлагаемого питания. На это обратила внимание председатель профильной комиссии Елена Киселева.

В связи с этим Киселева предлагает сделать возможной компенсацию для родителей больных детей, которым не подходят обеды, доступные в школьных столовых. Сумма компенсации должна будет равняться полной стоимости горячего питания, от которого отказалась семья. Деньги родители будут вправе потратить на те же цели, с учетом медицинских показаний и противопоказаний.

Предложение, озвученное Киселевой, входит в городской законопроект, предлагающий внести изменения в Социальный кодекс Петербурга. Комиссия по социальной политике и здравоохранению рекомендовала парламентариям принять его в первом чтении.

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