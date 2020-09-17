МО "Морской" намерен расширить перечень праздников для муниципалитетов

Местный совет МО "Морской" планирует выступить с законодательной инициативой, согласно которой деньги из бюджета муниципалитета можно будет тратить на организацию федеральных и международных праздников. Законопроект был утвержден на заседании совета 16 сентября, сообщила ЗАКС.Ру мундеп Ольга Галкина.

Она отметила, что действующее законодательство разрешает МО организовывать мероприятия только местного и городского значения. По словам Галкиной, муниципалитеты проводят праздники и в честь 8 марта, и в честь 9 мая, но вынуждены придумывать для них оригинальные названия.

- Допустим, вместо Дня защитника Отечества, проводится праздник "Мужчины нашего округа", - объяснила депутат.

Проект закона в ближайшие дни будет внесен в ЗакС. Перед рассмотрением на пленарном заседании его должна будет предварительно одобрить комиссия по устройству государственной власти, местному самоуправлению и административно-территориальному устройству.

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