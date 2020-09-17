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15:30

Яна Троянова заплатит 10 тысяч рублей за пикет на Красной площади в поддержку Навального

фото ЗакС политика Яна Троянова заплатит 10 тысяч рублей за пикет на Красной площади в поддержку Навального

Одиночный пикет известной актрисы Яны Трояновой на Красной площади 21 августа, на котором звучало требование срочно выпустить отравленного политика Алексея Навального на заграничное лечение, обернулся для нее судебным штрафом в 10 тысяч рублей, передает "ОВД-Инфо". На заседании актриса призналась, что была в курсе о незаконности каких-либо акций на главной площади столицы, но это нее не остановило, поскольку она сочла проблему слишком важной.

"Сегодня я поступила бы так же. Когда речь идет об убийстве человека, я была вынуждена преступить закон", - приводятся слова Трояновой.

Вместе с ней в тот день задержали другую актрису, Ирину Вилкову, на тот момент беременную. Вскоре после задержания у нее отошли воды, в связи с чем из полиции ее повезли в роддом.

Навальный впал в кому 20 августа на борту самолета в Сибири. Два дня ему пришлось провести в омской больнице, откуда его вывезли в берлинскую клинику. Немецкие врачи нашли в его организме следы боевого отравляющего вещества. Россия продолжает настаивать на том, что на ее территории ничего подобного в биоматериале оппозиционера не содержалось. 14 сентября Навального отключили от аппарата ИВЛ. Ему предстоит продолжительное восстановление. В России отказываются возбуждать уголовное дело по факту инцидента.

Фото: Яна Троянова

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