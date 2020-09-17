Тихонова предлагает простимулировать работу кружков и секций для детей

Справедливоросс из петербургского парламента Надежда Тихонова обратилась к проблеме различных платных кружков и секций, которые в период пандемии столкнулись с целым комплексом взаимосвязанных проблем. С одной стороны, задействованные в ней специалисты теряют работу из-за того, что их услуги в силу кризиса становятся все менее востребованными. С другой стороны, дети не могут улучшить свои знания и навыки по причине все той же меньшей доступности дополнительного образования.

Тихонова предложила поддержать эту сферу с двух сторон, обратившись к главе комитета по социальной политике Александру Ржаненкову. Прежде всего, считает политик, Смольный мог бы ввести специальные сертификаты для родителей детей от 5 до 18 лет, чтобы оплачивать посещение того или иного кружка или секции. У каждого сертификата, по плану Тихоновой, должен быть номинал, определяемый чиновниками и представляющий собой бюджетные деньги. Потрачен он может быть только на конкретные образовательные услуги. Чтобы быть включенными в эту систему, организации допобразования требуется войти в региональный регистр. После этого она сможет работать с родительскими сертификатами и, в свою очередь, претендовать на выплаты из городского бюджета уже в свой "карман".

В этой, как и в любой другой новости/статье/интервью и т.д., теперь вы можете проголосовать "за" или "против" упоминаемых в ней персонажей. Для этого достаточно навести на фамилию человека курсор мышки. Подробно о правилах голосования и о том, где посмотреть текущие рейтинги персон, написано в

.



Посмотреть общий рейтинг персон.