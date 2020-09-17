Эсеры внесли на рассмотрение Госдумы законопроект об отмене трехдневного голосования

Думские эсеры внесли на рассмотрение нижней палаты федерального собрания проект закона об отмене трехдневного голосования. Документ размещен в базе данных Госдумы.

Представители "Справедливой России" уверены, что принятый в июле этого года соответствующий закон следует признать нелегитимным. Его применение возможно было лишь на прошедших 11 - 13 сентября выборах, и то - только из-за сложной эпидемиологической обстановки.

"Одновременно с этим реализованная с использованием указанного механизма процедура голосования показала существенное снижение уровня открытости избирательного процесса ввиду невозможности контроля", - поясняют эсеры, добавляя, что по этой причине можно предположить, что процесс частично был сфальсифицирован.

Многодневное голосование было впервые опробовано в июле в рамках конституционного плебисцита. Такой выбор был обусловлен как одна из мер по борьбе с распространением COVID-19.