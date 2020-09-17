Замсекретаря генсовета ЕР Перминов будет представлять Ленобласть в Совфеде

Заместитель секретаря генсовета "Единой России" Сергей Перминов будет отныне представлять Ленинградскую область в Совете Федерации: соответствующее постановление утвердил губернатор региона Александр Дрозденко после своей инаугурации, информирует "Российская газета".

Не так давно Перминов был областным вице-губернатором и курировал внутреполитический блок правительства. В ноябре прошлого года он стал заместителем Андрея Турчака: на этом посту он стал во главе автономной некоммерческой организации, которая в интересах партии власти тесно контактирует с политтехнологами и социологами.

В Совфеде Перминов заменит заместителя руководителя комитета по социальной политике Игоря Фомина.