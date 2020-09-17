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Поправки в Конституцию

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16:58

Активиста "Весны" оштрафовали на 10 тысяч рублей за акцию против поправок

фото ЗакС политика Активиста "Весны" оштрафовали на 10 тысяч рублей за акцию против поправок

Петербургский активист молодежного движения "Весна" Константин Похильчук, которого накануне, 16 сентября, задержали полицейские, решением Куйбышевского суда получил наказание в виде 10 тысяч рублей штрафа, сообщила объединенная пресс-служба судов. Во столько оценили его участие в сборе подписей против поправок в Конституцию, прошедшем 15 июля на Невском проспекте и расцененном представителями власти как несогласованное публичное мероприятие.

В составленном на активиста протоколе по "митинговой" статье 20.2 КоАП указано, что Похильчук "добровольно присутствовал в массе граждан не менее 3 тысяч человек" на сборе подписей под иском против поправок в Конституцию, "скандировал лозунги политического характера, выраженные в грубой нецензурной форме".

Ключевой среди более двухсот поправок в Конституцию, принятых на всенародном голосовании 1 июля, обычно называют право действующего президента баллотироваться еще на два срока по шесть лет.

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