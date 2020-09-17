Активиста "Весны" оштрафовали на 10 тысяч рублей за акцию против поправок

Петербургский активист молодежного движения "Весна" Константин Похильчук, которого накануне, 16 сентября, задержали полицейские, решением Куйбышевского суда получил наказание в виде 10 тысяч рублей штрафа, сообщила объединенная пресс-служба судов. Во столько оценили его участие в сборе подписей против поправок в Конституцию, прошедшем 15 июля на Невском проспекте и расцененном представителями власти как несогласованное публичное мероприятие.

В составленном на активиста протоколе по "митинговой" статье 20.2 КоАП указано, что Похильчук "добровольно присутствовал в массе граждан не менее 3 тысяч человек" на сборе подписей под иском против поправок в Конституцию, "скандировал лозунги политического характера, выраженные в грубой нецензурной форме".

Ключевой среди более двухсот поправок в Конституцию, принятых на всенародном голосовании 1 июля, обычно называют право действующего президента баллотироваться еще на два срока по шесть лет.