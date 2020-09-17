В ЗакСе поддержали идею назвать муниципалитет именем Александра Невского

Инициативу муниципального совета МО № 75 о переименовании своего округа в "Александровский" 17 сентября одобрила комиссия по устройству государственной власти Заксобрания, сообщила пресс-служба городского парламента.

Новое название планируется ввести в обиход с 2021 года, года 800-летия Александра Невского. Авторы законопроекта указали в пояснительной записке, что с именем древнерусского князя "связана вся история муниципального округа № 75".

Отметим, что в Петербурге уже есть муниципалитет с похожим названием - "поселок Александровская" в Пушкинском районе.

Напомним, в последний раз в Петербурге переименовывали муниципальный округ "Черная речка", который с начала 2020 года получил название "Ланское".