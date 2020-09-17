Кабмин внёс на рассмотрение Госдумы законопроект о повышенном НДФЛ для богатых

Российское правительство внесло на рассмотрение Госдумы проект корректив в Налоговый кодекс, предполагающих повышение ставки налога на доходы физлиц (НДФЛ) до 15% для тех граждан, чей ежегодный достаток превышает 5 млн рублей. Документ доступен в электронной базе данных нижней палаты федерального собрания.

"Предусматривается увеличение до 15% с 1 января 2021 года ставки по налогу на доходы физических лиц в отношении доходов физических лиц, превышающих 5 млн рублей за налоговый период", уточняется в пояснительной записке к инициативе.

Как отмечается в финансово-экономическом обосновании к законопроекту, увеличение налоговой ставки приведёт к дополнительному поступлению налогов в бюджет в размере 60 млрд рублей в год.

О повышении процентной ставки "для богатых" россиян ещё летом объявил Владимир Путин. Взиматься повышенный НДФЛ будет только с той части доходов физлица, которая превышает 5 млн рублей.