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17:45

Фонд капитального ремонта получил от УФАС штрафы на сумму 2,1 млн рублей

фото ЗакС политика Фонд капитального ремонта получил от УФАС штрафы на сумму 2,1 млн рублей

Петербургское управление ФАС сообщило о том, что некоммерческая организация "Фонд – региональный оператор капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах" с начала года потратила уже 2,1 млн рублей на штрафы в связи с тем, что систематически отказывается следовать предписаниям ведомства. Два последних по времени 300-тысячных штрафа фонду капремонта выписали накануне.

Эти наказания достались организации за то, что в ходе госзакупок она требовала избыточное количество документов от претендентов на участие в аукционах и, не получив запрашиваемых бумаг, на этом основании отказывала соискателям в праве побороться за контракты. Таким образом были отсеяны компании "УСМР-288 СПб" и "Гранит", впоследствии пожаловавшиеся на действия фонда, который выступал в роли заказчика работ по ремонту крыши и теплоснабжения.

Антимонопольщики предписали фонду капремонту отменить проведение этих аукционов, но к контрольному ведомству снова не прислушались. Отмечается, что все семь скопившихся штрафов по 300 тысяч рублей имеют однотипную природу.

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