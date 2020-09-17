Андрея Пивоварова задержали на выходе из спецприемника

Исполнительного директора "Открытой России" Андрея Пивоварова задержали при выходе из спецприемника, сообщил сам Пивоваров ЗАКС.Ру. Он рассказал, что к нему подошли сотрудники полиции в форме и за руку отвели в автомобиль правоохранительных органов. Они не представились и не пояснили причину задержания, уточнил Пивоваров.

Также ему не говорят, куда именно везут, добавил исполнительный директор "Открытой России". По его мнению, машина движентся куда-то в центр Москвы.

Напомним, Пивоварова задержали 3 сентября, на следующий день его арестовали на 14 суток. Причина - нарушение организатором порядка проведения акции, создавшее помехи движения транспорта и пешеходов (ч. 3 ст. 20.2 КоАП) во время сбора подписей под иском против поправок в Конституцию. До задержания исполнительный директор "Открытой России", также являясь координатором кампании "НЕТ!", подал со своими сторонниками иск в Верховный суд против поправок в Конституцию. Позже суд отказал в принятии заявления.

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