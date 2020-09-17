Главой Петербургской валютной биржи стал экс-глава Минцифры Носков

Председателем правления Санкт-Петербургской валютной биржи стал экс-министр цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Константин Носков, оповестили в пресс-службе ведомства.

"Принято решение о назначении Константина Носкова председателем правления АО "СПВБ", контрольный пакет акций которой был консолидирован Промсвязьбанком летом 2020 года", - уточнили в СПВБ.

Руководил Минцифры Носков в период с 2018 по 2020 год. Будучи министром он курировал ход реализации нацпрограммы "Цифровая экономика".

Лишился поста в правительстве Носков после прихода Михаила Мишустина и последующей отставки кабмина в январе текущего года.