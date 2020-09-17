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18:02

Главу Петроградского района попросили выделить место под мемориал погибшим медикам

фото ЗакС политика Главу Петроградского района попросили выделить место под мемориал погибшим медикам

Депутат Законодательного собрания Петербурга от "Яблока" Борис Вишневский 17 сентября обратился к руководителю Петроградского района Ивану Громову с просьбой рассмотреть возможность установить мемориал медработникам, погибшим от COVID-19.

Парламентарий считает, что подходящим местом для стены памяти станет участок на набережной реки Карповки напротив дома № 5. 

"В настоящее время там находится скамейка в виде разомкнутого овала с бетонным основанием. Полагаю, что деревянное покрытие скамейки можно снять и смонтировать на существующем основании легкую металлическую конструкцию, на котором могли бы разместиться фотографии погибших медиков", - написал Вишневский.

Ранее стало известно, что действующий народный мемориал напротив комитета по здравоохранению на улице Малой Садовой будет демонтирован ориентировочно 3 октября. Под него приспособили строительный забор, который простоит пока продолжаются работы по ремонту фасада стоящего рядом дома.


В этой, как и в любой другой новости/статье/интервью и т.д., теперь вы можете проголосовать "за" или "против" упоминаемых в ней персонажей. Для этого достаточно навести на фамилию человека курсор мышки. Подробно о правилах голосования и о том, где посмотреть текущие рейтинги персон, написано в "Инструкции по голосованию".

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