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18:20

Миронов рассматривает вариант "раскулачивания олигархов" в интересах курильщиков

фото ЗакС политика Миронов рассматривает вариант "раскулачивания олигархов" в интересах курильщиков

Идея Минфина поднять со следующего года акцизы на табачную продукцию на 20 процентов встретила категорический отпор у лидера справедливороссов Сергея Миронова. По его мнению, сигареты и так слишком часто и ощутимо дорожают, де-факто уже являясь недешевым и при этом для многих необходимым товаром. Так называемые табачные бунты, неизбежные при предложенном правительством развитии событий, России сейчас совершенно не нужны, уверен политик. Он предлагает изыскать средства в каком-нибудь другом месте, помимо карманов рядовых курильщиков.

"Существует множество способов "раскулачивания табачных олигархов". Можно, например, увеличить налогообложение компаний, которые занимаются эксплуатацией недр. А ещё можно увеличить налогообложение производителей сигарет. Только предварительно нужно будет ограничить возможности табачных компаний повышать цены на свою продукцию, чтобы они не смогли переложить налоговое бремя на потребителей", - рассудил Миронов на собственном сайте.

Главному справедливороссу представляется, что Минфин слабо понимает, с кем и с чем имеет дело, напоминая, что в этом году акциз на все виды табачной продукции уже поднимали на 4 процента.

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