Депутаты ГД Карелин и Ледков досрочно сдают мандаты

Мандатная комиссия Государственной думы солгасилась с решениями двух единороссов, Александра Карелина и Григория Ледкова, о досрочном снятии с себя депутатских полномочий, передает агентство "Интерфакс".

Оба политика, по всей вероятности, отправятся на работу в верхнюю палату Федерального собрания. Ранее депутат Дмитрий Ионин объявил через свой Telegram-канал, что Ледкову в Совете Федерации уготовано место представителя Ямало-Ненецкого автономного округа. В свою очередь, Карелин, в прошлом знаменитый борец, скорее всего, попадет в Совфед через Законодательное собрание Новосибирской области, где единороссам по итогам последних региональных выборов 13 сентября удалось сформировать большинство.

Отметим, что сегодня же, 17 сентября, стало известно о еще одном новом сенаторе. Ленинградскую область в Совете Федерации теперь, по решению переизбравшегося губернатора Дрозденко, будет представлять Сергей Перминов, заместитель секретаря генсовета "Единой России".