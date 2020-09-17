Жительница Карелии пожаловалась на холод в квартире: Парфёнчиков в ответ похвастался тёплыми полами

Руководитель Карелии Артур Парфёнчиков рекомендовал обратившейся к нему с проблемой жительнице Питкяранты Марине Шестипёровой утеплить полы в квартире: изначально женщина интересовалась, когда в её городе дадут отопление. Скриншотами переписки губернатора и карельчанки делится местный паблик.

"Дома жутко холодно! У меня 3 маленьких детей, которые уже заболели... Один из них лежит с высокой температурой. Мы замерзаем!" - взывала Шестипёрова.

В ответ Парфёнчиков спросил, не в аварийном ли дома она живёт, и, услышав отрицательный ответ, известил, что вот у него в трёхкомнатной квартире в Петрозаводке имеется и теплый пол, и стеклопакеты, и стены дополнительно защищены гипсокартоном, поэтому ему непонятна суть обращения.

"Сегодня есть много возможностей с точки зрения различных материалов. И это недорого", - заявил управленец, добавив, что "время отопления еще не пришло".

Следует отметить, что средняя температура воздуха в Карелии сейчас в среднем держится на отметке +3 градуса по Цельсию ночью и +13 - днём. Обещается, что отопление будет включено лишь тогда, когда на термометре будет отметка +8.

Парфёнчиков и ранее "щеголял" в соцсетях полезными советами. К примеру, в ноябре 2018-го жительница посёлка Суоёки Анна Власова опубликовала во "ВКонтакте" скриншоты переписки с губернатором на тему яслей в населенном пункте. В Суоёки до этого закрыли детский сад. В переписке глава Карелии заявил, что правительство региона будет и дальше закрывать "школы с двумя-пятью учениками", открывать новый детский сад не собираются, а о ребенке "пусть отец его, деды думают".