Единороссы и священнослужитель выступили на сентябрьском Дне Победы в МО "Невский округ"

На территории парка Строителей в Петербурге 13 сентября состоялось торжественное мероприятие, посвященное 75-летию Победы в Великой Отечественной войне, сообщили в соцсетях администрации МО "Невский округ".

Судя по фотоотчету муниципалов, в концерте приняли участие брейкдансеры и творческие коллективы, а жителей округа приветствовал священник Храма Апостола Петра отец Николай Святченко.

Кроме того, с поздравительными речами выступили глава МО "Невский округ" Сергей Кочанжи ("Единая Россия"), его заместитель Михаил Каменев ("Справедливая Россия") и глава местной администрации Дмитрий Данилов. От лица депутата-единоросса Законодательного Собрания Игоря Высоцкого слово взял его помощник Алексей Хаймусов.

Судя по сайту госзакупок, это мероприятие обошлось муниципальному бюджету в 896,2 тысяч рублей. Конкурс на проведение праздника был объявлен 13 августа, а победителя определили через 11 дней. В техническом задании говорится, что помимо собственно концерта поставщик должен был предоставить 1120 комплектов подарков для жителей "Невского округа" старше 75 лет. В комплекты входили колбаса, консервы, оливковое масло, чай, печенье и консервированные фрукты.

Фото: vk.com/ Наш Дом - Невский округ

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