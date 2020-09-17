Руководивший Белгородской областью 27 лет губернатор Савченко ушел в отставку

Возглавлявший с 1993 года Белгородскую область губернатор Евгений Савченко принял решение сложить с себя полномочия, говорится на сайте регионального правительства. Он написал соответствующее заявление на имя президента и, кроме того, мотивировал свое решение тем, что ему удалось избраться в Белгородскую областную думу по результатам выборов в единый день голосования 13 сентября.

"22 сентября на первом заседании Белгородской областной Думы планируется рассмотреть вопрос о наделении Евгения Савченко полномочиями члена Совета Федерации Федерального Собрания Российской Федерации – представителя от регионального законодательного собрания", - гласит сообщение.

Отметим, что сегодняшний день 17 сентября стал богат на известия о будущих новичках Совета Федерации. Ленинградскую область по протекции губернатора Александра Дрозденко будет представлять заместитель секретаря генсовета "Единой России" Сергей Перминов. По всей видимости, в верхнюю палату Федерального собрания переберутся также единороссы из Госдумы Александр Карелин и Григорий Ледков, решившие сдать мандаты.