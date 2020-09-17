Гудков считает новое задержание Пивоварова местью за успешные для "Открытки" выборы Оппозиционер Дмитрий Гудков однозначно отреагировал на задержание у стен спецприемника своего политического союзника Андрея Пивоварова, только что отбывшего две недели административного ареста. Для него это ответ власти на тот нежелательный для нее результат, который оппозиция в лице Гудкова и Пивоварова показала на завершившихся 13 сентября региональных выборах. Других насущных причин для столь демонстративного преследования политика прямо у стен изолятора он не видит. "Второе подряд задержание Андрея Пивоварова за вымышленный "митинг" – это месть за 60 мандатов, полученных в минувшее воскресенье поддержанными "Открыткой" кандидатами. Угроза "дадинской" статьей становится универсальным ответом власти на попытку участия в выборах", - написал Гудков в Facebook Отметим, что ни при задержании, ни в полицейском автобусе Пивоварову так и не объяснили, за что его вновь лишили свободы и куда везут. "Думаю после 14 дней отдыха в спецприемнике Мневники, мне предложат ещё столько на таком же курорте", - гласит последний пост политика в микроблоге Как сообщает Telegram-канал "Открытка", на него составили протокол по "митинговой" статье 20.2 КоАП, после чего оставили на ночь в полицейском отделе столицы. Свой предыдущий арест он отбывал за якобы помехи, созданные прохожим при сборе подписей против поправок в Конституцию.

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