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17 сентября, 20:30

Лукашенко закрыл границу со всеми соседними странами, кроме России

фото ЗакС политика Лукашенко закрыл границу со всеми соседними странами, кроме России

Президент Белоруссии Александр Лукашенко, чья страна переживает политический кризис в течение последних полутора месяцев, объявил о закрытии границ с Польшей, Литвой и Украиной, передает РИА "Новости". По словам правителя, он делает это вынужденно, ставя половину своей армии "под ружье".

Напомним, что перед президентскими выборами 9 августа, итоги которых породили массовые демонстрации, Лукашенко обвинял в посягательствах на суверенитет Белоруссии Россию. Однако впоследствии он в корне поменял свою позицию и стал обвинять западные страны в попытках через оппозицию отнять у него власть. В Россию он, наоборот, поехал за помощью, и получил ее - в размере 1,5 млрд долларов. Ежедневные протестные  манифестации в его городах, тем не менее, продолжаются. Демонстранты требуют его ухода и перевыборов. Сегодня, 17 сентября, на заседании Европейского парламента Лукашенко не признали новым президентом Белоруссии.

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