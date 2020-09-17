Беглов настаивает на развитии водного туризма

Петербургский губернатор Александр Беглов, выступая на заседании Морского совета, напомнил о колоссальных возможностях города как водной туристической столицы России и призвал к тому, чтобы использовать этот потенциал по максимуму, передает пресс-служба Смольного.

"Сегодня необходимо развивать все виды водного туризма – паромный, круизный, прогулочный и яхтенный. Прогулки по рекам и каналам стали одним из брендов северной столицы. Пассажиры круизных судов могут в течение 72 часов без визы находиться в городе. Но и все остальные направления водного туризма очень важны для Петербурга", - приводятся его доводы.

Между тем, посетовал чиновник, кое-какие направления водного туризма могли бы приносить большую пользу, чем он наблюдает сегодня. Прежде всего, это касается яхтенного туризма.

В правительственном сообщении говорится также о том, что чиновники из комитета по туризму в кооперации с другими профильными специалистами разработали конкретные предложения, дополняющие национальный проект "Туризм и индустрия гостеприимства" в части водного туризма.

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