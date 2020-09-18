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9:30

Оксана Пушкина предложила создать открытый реестр педофилов

фото ЗакС политика Оксана Пушкина предложила создать открытый реестр педофилов

Федеральный парламентарий Оксана Пушкина полагает, что в России следует учредить единый открытый реестр вышедших из тюрьмы педофилов, а также организовать систему контроля за ними, информирует РБК.

Она уточнила, что данная инициатива уже обсуждается с детским омбудсменом Анной Кузнецовой. Вопрос стал актуален после резонансного убийства двух девочек в Рыбинске.

В то же время, уверена Пушкина, одним реестром ограничиваться не стоит.

"Давайте представим, мы знаем, что есть педофил, отсидевший за преступления сексуального характера в отношении детей. Каким образом государство будет его контролировать? Будет ли обеспечено его медицинское сопровождение? Будет ли он проходить регулярную психологическую экспертизу и как будет организовано это тестирование?" - задается вопросами депутат.

Пушкина полагает, что полиции следует организовать надзор за отсидевшими педофилами - к примеру, снабдив их GPS-браслетами.

Также парламентарий выступила против отмены сроков давности по преступлениям против половой неприкосновенности детей - данная инициатива находится на рассмотрении Госдумы.

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