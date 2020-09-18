На Пулковском шоссе начали сносить гаражи на месте будущей школы

Сотрудники комитета по контролю за имуществом приступили к сносу незаконно возведенных гаражей, располагающихся на Пулковском шоссе в районе дома №34.

На месте за порядком следят полицейские. Вплоть до 2010 года участок находился в аренде у гаражно-строительного кооператива, однако после договор с объединением был расторгнут, а земля - снята с государственного учёта.

"Однако до настоящего времени в добровольном порядке участок не освобожден. Также по имеющейся в распоряжении Комитета информации, оплата за фактическое использование земельного участка не осуществляется с 2019 года, задолженность составляет более 130 тысяч рублей", - пояснили в ККИ.

Общая площадь застроенной гаражами территории составляет порядка 3,5 тысяч кв метров: на участке стоят 44 бокса.

В дальнейшем на территории появится школа на 1100 мест.