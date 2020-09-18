СМИ: ЦИК готовится взять курс на "омоложение" кадров

В преддверии грядущих выборов в Государственную думу, которые пройдут в 2021 году, Центризбирком могут покинуть сотрудники старше 70 лет, информируют "Ведомости".

В разговоре с изданием, собеседник в ЦИК уточнил, что на решение об отставке будет также влиять "активность позиции" того или иного члена комиссии.

На сегодняшний день в ЦИК имеется пять членов старше 70 лет: зампред комиссии Николай Булаев, бывший судья Конституционного суда Борис Эбзеев, представитель КПРФ Евгений Колюшин, представители "Единой России" Валерий Гальченко и Валерий Крюков.

Добавим также, минувшим летом на change.org появилась петиция с требованием отставки руководителя ЦИК Эллы Памфиловой. Автор документа указывал на то, что комиссия открыто агитировала за поправки в Конституцию, поэтому её главе "не может быть никакого доверия".