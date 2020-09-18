В Белоруссии задержана координатор правозащитного центра "Вясна"

Минувшим вечером в Минске правоохранители задержали координатора волонтерской службы правозащитного центра "Вясна" Марию Рабкову, уведомляет Telegram-канал NEXTA.

Женщину задержали вместе с мужем, которого, впрочем, через некоторое время отпустили. В квартире супругов был проведен обыск, силовики изъяли личные вещи.

До сих пор местонахождение Рабковой остается неизвестным, связаться с ней невозможно.

По информации NEXTA, что сотрудники Главного управления по борьбе с организованной преступностью и коррупцией (ГУБОПиК) МВД действовали в рамках уголовного дела по ч.3 ст. 293 УК (Обучение или иная подготовка лиц для участия в массовых беспорядках либо финансирование такой деятельности).

Напомним, протесты в Белоруссии длятся уже больше месяца. Люди недовольны сфальсифицированными, с их точки зрения, выборами, на которых 80% голосов набрал Александр Лукашенко, и последовавшим после этого насилием по отношению к демонстрантам. Россия в этом конфликте занимает сторону Лукашенко и даже заготовила для него резерв из силовиков на случай беспорядков.