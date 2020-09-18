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12:22

"Коммунисты России" предлагают номинировать Брежнева на Нобелевскую премию

фото ЗакС политика "Коммунисты России" предлагают номинировать Брежнева на Нобелевскую премию

Партия "Коммунисты России" отправила Нобелевскому комитету предложение о посмертном номинировании советского руководителя Леонида Брежнева на премию мира, сообщило РИА "Новости".

Отметим, что правивший восемнадцать лет Советским Союзом, Брежнев скончался в 1982 году, пребывая в должности генерального секретаря ЦК КПСС. Период его правления часто называют "застоем".

Возможно, идея "Комммунистов России" родилась как альтернатива выдвижению на Нобелевскую премию оппозиционера Алексея Навального. Номинирование последнего - инициатива научных сотрудников зарубежных вузов, которые, в том числе, занимаются Россией. По информации "Дождя", среди деятелей, предложивших кандидатуру Навального, есть "большие люди".

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