Дмитриева ждет от Эргашева ответов на вопросы о второй волне коронавируса

Петербургский депутат Оксана Дмитриева, обеспокоенная не улучшающейся эпидемиологической ситуацией в городе, направила вице-губернатору Олегу Эргашеву официальный запрос, в котором интересуется планом действий Смольного на случай второй волны коронавируса. В частности, она спрашивает, где и сколько город планирует найти свободных коек для коронавирусных больных, а также какие именно медицинские учреждения в случае необходимости чиновники готовы перепрофилировать под инфекционные.

Отметим, что о подготовке городской администрации ко второй волне коронавируса петербуржцы узнали в конце августа, когда об этом заговорил вице-губернатор Евгений Елин, признавшийся, что между Смольным и Роспотребнадзором идут непрерывные консультации.

В сентябре Мариинская больница из-за вспышки пандемии закрылась на карантин. Накануне, 17 сентября, стало известно о том, что свободный коечный фонд в инфекционных стационарах Петербурга составляет 8%.

В этой, как и в любой другой новости/статье/интервью и т.д., теперь вы можете проголосовать "за" или "против" упоминаемых в ней персонажей. Для этого достаточно навести на фамилию человека курсор мышки. Подробно о правилах голосования и о том, где посмотреть текущие рейтинги персон, написано в

.



Посмотреть общий рейтинг персон.