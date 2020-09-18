Мосгорсуд признал законным продление ареста Фургалу

Городской суд Москвы признал законным продление ареста экс-губернатору Хабаровского края Сергею Фургалу, обвиняемому в организации заказных убийств, информирует ТАСС.
"Постановление Басманного суда Москвы оставить без изменения, жалобу защиты - без удовлетворения", - постановила судья.
Ранее Фургалу до 9 декабря пролонгировали срок содержания под стражей. Адвокаты были не согласны с данным решением и обжаловали его, отметив, что считают его необоснованным, немотивированным и нарушающим нормы Уголовно-процессуального кодекса (УПК) РФ.
Фургала обвиняют в организации убийств и покушении на убийство бизнесменов в Хабаровском крае в 2004-2005 годах. В начале сентября ему предъявили обвинение в убийстве предпринимателя Евгении Зори.
Зорю застрелили в центре Хабаровска в 2004 году. Как полагают в Следкоме, предприниматель конфликтовал с Фургалом, в то время занимавшимся бизнесом по скупке и продаже металлолома, из-за цеха бывшего завода железобетонных изделий в Хабаровске. В СК уверены, что бывший краевой глава ликвидировал таким образом конкурента.
Также Фургалу инкриминируют ещё несколько эпизодов заказных убийств.
С момента ареста бывшего управленца хабаровчане ежедневно выходят на акции в его поддержку.