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12:56

Мосгорсуд признал законным продление ареста Фургалу

фото ЗакС политика Мосгорсуд признал законным продление ареста Фургалу

Городской суд Москвы признал законным продление ареста экс-губернатору Хабаровского края Сергею Фургалу, обвиняемому в организации заказных убийств, информирует ТАСС.

"Постановление Басманного суда Москвы оставить без изменения, жалобу защиты - без удовлетворения", - постановила судья.

Ранее Фургалу до 9 декабря пролонгировали срок содержания под стражей. Адвокаты были не согласны с данным решением и обжаловали его, отметив, что считают его необоснованным, немотивированным и нарушающим нормы Уголовно-процессуального кодекса (УПК) РФ.

Фургала обвиняют в организации убийств и покушении на убийство бизнесменов в Хабаровском крае в 2004-2005 годах. В начале сентября ему предъявили обвинение в убийстве предпринимателя Евгении Зори.

Зорю застрелили в центре Хабаровска в 2004 году. Как полагают в Следкоме, предприниматель конфликтовал с Фургалом, в то время занимавшимся бизнесом по скупке и продаже металлолома, из-за цеха бывшего завода железобетонных изделий в Хабаровске. В СК уверены, что бывший краевой глава ликвидировал таким образом конкурента.

Также Фургалу инкриминируют ещё несколько эпизодов заказных убийств.

С момента ареста бывшего управленца хабаровчане ежедневно выходят на акции в его поддержку.

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