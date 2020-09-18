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13:05

В ЗакСе обсудили проблему "плохих" кальянных

фото ЗакС политика В ЗакСе обсудили проблему "плохих" кальянных

На заседании комитета по законодательству петербургского парламента 18 сентября обсудили деятельность заведений с кальянами. В будущем депутаты планируют подготовить законопроект, регулирующий работу таких учреждений. 

Госдума в июле приравняла кальяны к  табачной продукции, запретив их использование в местах общественного питания, коммунальных квартирах, на рынках и в торговых центрах. Позже в Совфеде разъяснили, что новый закон не означает полный запрет кальянных, однако они не должны предоставлять услуги общепита. 

Петербургскому Заксобранию предстоит подготовить региональный документ, приводящий городское законодательство в соответствии федеральным нормам. По словам председателя комитета по законодательству Денису Четырбока, петербургские парламентарии смогут прописать свои требования к заведениям. 

В обсуждении приняли участие петербуржцы, недовольные работами кальянных. Это собственники квартир в доме 5 по улице Таврический и доме 92 по Невскому проспекту. Они заявили, что из-за неприятных запахов в их квартирах сложно дышать по вечерам. 

Представители кальянной индустрии сказали на это, что проблема заключается не в кальянных, а в нерадивых предпринимателя, которые не могут организовать вытяжку. Бизнесмен Роман Крецу заметил, что попадающий в квартиру запах от жареной курицы, не менее приятный. 

Председатель Кальянного союза России "Содействие" Анастасия Закатова рассказала, что в настоящее время порядка 70% представителей кальянном индустрии Петербурга работают цивилизованно и сами заинтересованы в закрытии сомнительных заведений. Закатова назвала Петербург "кальянной столицей мира" и отметила, что лучше курить кальян, чем выпивать. 

- В первую очередь это способ проведения досуга для молодёжи, которая не хочет проводить его с алкоголем, - подчеркнула она. 

Некоторых депутатов этот тезис возмутил. В частности, единоросс Сергей Купченко назвал кальян не заменой, а дополнением к спиртному. Среди членов комитета также звучали призывы добиться запрета работы заведений с кальянами в жилых домах. Первым мысль о том, что такие учреждение должны располагаться в отдельных зданиях, озвучил справедливоросс Александр Егоров. Несколько коллег его поддержали. 

По итогам обсуждения была сформирована рабочая группа, в которую от ЗакСа вошли Мария Щербакова, Вера Сергеевна, Егоров и Купченко, а Четырбок её возглавил.

Сергей Еремеев


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