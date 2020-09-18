Новый адвокат Ефремова просит назначить актеру условный срок

Адвокат Владимир Васильев, представляющий интересы осужденного Михаила Ефремова, просит назначить актеру условное наказание по делу о смертельном ДТП, в котором погиб человек, уведомляет ТАСС со ссылкой на пресс-службу Пресненского суда Москвы.

"В адрес суда поступила апелляционная жалоба адвоката Васильева Владимира в защиту интересов Ефремова на приговор суда от 8 сентября 2020 года. Защитник просит отменить или изменить приговор суда, назначить наказание осуждённому в виде лишения свободы сроком до четырех лет, которое следует считать условным", - поделились в суде.

О том, что в деле Ефремова появился адвокат Владимир Васильев, ранее не сообщалось. 15 сентября стало известно, что интересы актёра во время апелляции на его приговор будет представлять адвокат Роман Филиппов.

Ефремов приговорен к восьми годам колонии: его признали виновным в нарушении правил дорожного движения в нетрезвом состоянии, которое повлекло смерть человека. 8 июня актер не справился с управлением автомобиля, выехал на встречную полосу и врезался в фургон. Водитель фургона – курьер Сергей Захаров – погиб.