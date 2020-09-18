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13:18

Новый адвокат Ефремова просит назначить актеру условный срок

фото ЗакС политика Новый адвокат Ефремова просит назначить актеру условный срок

Адвокат Владимир Васильев, представляющий интересы осужденного Михаила Ефремова, просит назначить актеру условное наказание по делу о смертельном ДТП, в котором погиб человек, уведомляет ТАСС со ссылкой на пресс-службу Пресненского суда Москвы.

"В адрес суда поступила апелляционная жалоба адвоката Васильева Владимира в защиту интересов Ефремова на приговор суда от 8 сентября 2020 года. Защитник просит отменить или изменить приговор суда, назначить наказание осуждённому в виде лишения свободы сроком до четырех лет, которое следует считать условным", - поделились в суде.

О том, что в деле Ефремова появился адвокат Владимир Васильев, ранее не сообщалось. 15 сентября стало известно, что интересы актёра во время апелляции на его приговор будет представлять адвокат Роман Филиппов.

Ефремов приговорен к восьми годам колонии: его признали виновным в нарушении правил дорожного движения в нетрезвом состоянии, которое повлекло смерть человека. 8 июня актер не справился с управлением автомобиля, выехал на встречную полосу и врезался в фургон. Водитель фургона – курьер Сергей Захаров – погиб.

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