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13:30

Победителем конкурса по концепции арт-парка "Тучков буян" стало бюро "Студия 44"

фото ЗакС политика Победителем конкурса по концепции арт-парка "Тучков буян" стало бюро "Студия 44"

Победителем международного конкурса на разработку концепции арт-парка "Тучков буян" стал совместный проект петербургского архитектурного бюро "Студия 44" и голландской компании West 8. Итоги объявил главный архитектор Северной столицы Владимир Григорьев. Трансляция заседания комиссии велась на YouTube.

Второе место досталось JV Vogt и Herzog & de Meuron из Швейцарии. "Бронза" - у петербургского бюро "Хвоя".

В состав оценочной комиссии вошли представители Италии, Франции, США и Германии. Первые три места были выбраны практически единогласно.

Финалистам выделят по 60 тысяч долларов. Обладатель первого места получит дополнительные 50 тысяч долларов, второго – 30 тысяч, третьего – 20 тысяч.

Добавим также, изначально у Биржевого моста планировалось разместить новый судебный квартал, строительство которого не без скандала перенесли в "Сад на Неве" на Смольной набережной.

Фото: панорама "Яндекс. Карты"

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