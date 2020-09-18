ЗакС Петербурга рассмотрит законопроект о Дне работника скорой помощи

В закон Петербурга о праздниках и памятных датах готовятся внести поправку о праздновании 28 апреля Дня работника скорой медицинской помощи. Комитет по законодательству городского парламента 18 сентября одобрил соответствующую инициативу.

Новый праздник предложил отмечать президент Владимир Путин во время телеобращения к россиянам 28 апреля 2020 года. В тот же день правительство России своим постановлением утвердило новый праздник.

Теперь День работника скорой помощи прописывают в региональных законах. В Петербурге инициативу внесла фракция "Единая Россия". Первое чтение законопроекта состоится 23 сентября.

Сергей Еремеев