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13:38

ЗакС Петербурга рассмотрит законопроект о Дне работника скорой помощи

фото ЗакС политика ЗакС Петербурга рассмотрит законопроект о Дне работника скорой помощи

В закон Петербурга о праздниках и памятных датах готовятся внести поправку о праздновании 28 апреля Дня работника скорой медицинской помощи. Комитет по законодательству городского парламента 18 сентября одобрил соответствующую инициативу. 

Новый праздник предложил отмечать президент Владимир Путин во время телеобращения к россиянам 28 апреля 2020 года. В тот же день правительство России своим постановлением утвердило новый праздник. 

Теперь День работника скорой помощи прописывают в региональных законах. В Петербурге инициативу внесла фракция "Единая Россия". Первое чтение законопроекта состоится 23 сентября.

Сергей Еремеев

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