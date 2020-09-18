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14:03

Члену Координационного совета оппозиции Белоруссии Колесниковой до ноября продлили арест

фото ЗакС политика Члену Координационного совета оппозиции Белоруссии Колесниковой до ноября продлили арест

Суд в Минске пролонгировал срок содержания под стражей члену президиума Координационного совета оппозиции Белоруссии Марии Колесниковой до 8 ноября, информирует РИА "Новости".

Об аресте Колесниковой СМИ узнали только 9 сентября - через два дня после того, как её похитили представители силовых структур.

Напомним, что 7 сентября стало известно об исчезновении сразу нескольких членов координационного совета белорусской оппозиции. В то утро Колесникову задержали в центре Минска люди без опознавательных знаков, с закрытыми лицами и потащили ее в микроавтобус. Связь с ней исчезла почти на сутки. Позже стало известно, что Колесникову безуспешно пытались выдворить на территорию Украины, но она разорвала свой паспорт.

Членов координационного совета оппозиции преследуют по уголовному делу о призывах к захвату власти. На сегодняшний день из членов этой организации остается на свободе только нобелевский лауреат Светлана Алексиевич.

Фото: Сергей Бобылев / ТАСС / Scanpix / LETA

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