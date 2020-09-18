СПбГУ ждет помощи инвесторов в строительстве общежитий на Васильевском острове

Невзирая на планы построить масштабный кампус в Пушкинском районе, руководство СПбГУ продолжает думать о размещении на улице Кораблестроителей новых зданий студенческих общежитий. Правда, целиком на собственные силы вуз не рассчитывает, "зазывая" потенциальных инвесторов, передает издание "Канонер".

Проект квартала общежитий, который должен занять место между улицами Мичманской и Кораблестроителей, рекой Смоленкой и Морской набережной, разработал заметный игрок на строительном рынке города - архитектурное бюро "Студия 44". Первоначальный вариант ощутимо менялся: поначалу намечалось более масштабное строительство.

"Реализацию проекта планируется начать в 2021 году... Плановый срок строительства объектов составляет 30 месяцев, то есть общежития могут быть построены уже к концу 2024 года", - приводятся слова проректора по экономическому развитию Михаила Кудилинского.

В планах СПбГУ - разместить в будущих зданиях около тысячи человек.