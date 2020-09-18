18+
 PDA
   Наши соцсети:   
           
  
Новости
Статьи
Муниципал
Интервью
Медиатека
Поправки в Конституцию

Новости

14:30

СПбГУ ждет помощи инвесторов в строительстве общежитий на Васильевском острове

фото ЗакС политика СПбГУ ждет помощи инвесторов в строительстве общежитий на Васильевском острове

Невзирая на планы построить масштабный кампус в Пушкинском районе, руководство СПбГУ продолжает думать о размещении на улице Кораблестроителей новых зданий студенческих общежитий. Правда, целиком на собственные силы вуз не рассчитывает, "зазывая" потенциальных инвесторов, передает издание "Канонер".

Проект квартала общежитий, который должен занять место между улицами Мичманской и Кораблестроителей, рекой Смоленкой и Морской набережной, разработал заметный игрок на строительном рынке города - архитектурное бюро "Студия 44". Первоначальный вариант ощутимо менялся: поначалу намечалось более масштабное строительство.

"Реализацию проекта планируется начать в 2021 году... Плановый срок строительства объектов составляет 30 месяцев, то есть общежития могут быть построены уже к концу 2024 года", - приводятся слова проректора по экономическому развитию Михаила Кудилинского.

В планах СПбГУ - разместить в будущих зданиях около тысячи человек.

Подписывайтесь на канал ЗакС.Ру
в Яндекс.Дзен
 и
Телеграм

Обсуждение
Правила комментирования

Запрещается:
  • Оскорбление участников дискуссии и иных лиц
  • Употребление нецензурных слов и брани
  • Разжигание межнациональной розни, пропаганда насилия
  • Спам и реклама других сайтов
  • Комментарии не по теме материала
  • Обсуждение действий администрации сайта
Администрация сайта оставляет за собой право удалить комментарий, если он нарушает эти правила.


Рейтинг персон

Все новости:  COVID 
15:16 Антимонопольщики выступили против отмены Комтрансом части маршруток

15:05 СПЧ привлечет хакеров для подготовки доклада Путину об интернет-травле и утечках данных

14:36 Пивоварову присудили очередные 10 суток спецприемника

14:35 Эргашев поведал о симптомах, наблюдаемых после вакцинации препаратом от COVID-19

14:30 СПбГУ ждет помощи инвесторов в строительстве общежитий на Васильевском острове

14:03 Члену Координационного совета оппозиции Белоруссии Колесниковой до ноября продлили арест

13:38 ЗакС Петербурга рассмотрит законопроект о Дне работника скорой помощи

13:30 Победителем конкурса по концепции арт-парка "Тучков буян" стало бюро "Студия 44"

13:18 Новый адвокат Ефремова просит назначить актеру условный срок

13:12 Муниципал: На главу МО "Дачное" завели административное дело

13:05 В ЗакСе обсудили проблему "плохих" кальянных

12:56 Мосгорсуд признал законным продление ареста Фургалу

12:56 Муниципал: На публичных слушаниях одобрили снятие с депутатов МО "Дачное" ограничений на пропуск заседаний

12:53 Дмитриева ждет от Эргашева ответов на вопросы о второй волне коронавируса

12:28 Лидеры фракций СР и ЛДПР попросят Путина отменить трехдневное голосование

Предыдущие новости

Регионы


© ZakS.Ru, 2002—2020. Все права защищены. Размещение рекламы на сайте ЗакС.Ру.
При использовании материалов гиперссылка обязательна. [18+]
Свидетельство о регистрации средства массовой информации ЭЛ №ФС77-50076, выданное 07.06.2012 Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Главный редактор: Гончарова Н.С.
+7 (812) 331-71-80 zaks.ru@inbox.ru