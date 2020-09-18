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Поправки в Конституцию

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14:36

Пивоварову присудили очередные 10 суток спецприемника

фото ЗакС политика Пивоварову присудили очередные 10 суток спецприемника

Исполнительный директор общественной организации "Открытая Россия" Андрей Пивоваров, задержанный накануне, получил от суда в Москве 10 суток административного ареста, сообщает Telegram-канал "Открытка".

Протокол на него составили по статье 20.2 КоАП. По мнению суда, оппозиционер нарушил закон, призвав читателей своего Telegram-канала выйти 1 июля протестовать против поправок в Конституцию, голосование по которым завершалось в этот день.

Примечательно, что Пивоварова задержали прямо на выходе из спецприемника, где он отбывал предыдущий двухнедельный арест. Сегодня, 18 сентября, в центре Петербурге его поддержали одиночным пикетом. Политический союзник Пивоварова Дмитрий Гудков считает, что его очередное преследование можно объяснить только местью власти за сравнительный успех кандидатов, поддержанных "Открытой Россией" на прошедших 13 сентября региональных выборах.


В этой, как и в любой другой новости/статье/интервью и т.д., теперь вы можете проголосовать "за" или "против" упоминаемых в ней персонажей. Для этого достаточно навести на фамилию человека курсор мышки. Подробно о правилах голосования и о том, где посмотреть текущие рейтинги персон, написано в "Инструкции по голосованию".

Посмотреть общий рейтинг персон.

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