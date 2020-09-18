Пивоварову присудили очередные 10 суток спецприемника

Исполнительный директор общественной организации "Открытая Россия" Андрей Пивоваров, задержанный накануне, получил от суда в Москве 10 суток административного ареста, сообщает Telegram-канал "Открытка".

Протокол на него составили по статье 20.2 КоАП. По мнению суда, оппозиционер нарушил закон, призвав читателей своего Telegram-канала выйти 1 июля протестовать против поправок в Конституцию, голосование по которым завершалось в этот день.

Примечательно, что Пивоварова задержали прямо на выходе из спецприемника, где он отбывал предыдущий двухнедельный арест. Сегодня, 18 сентября, в центре Петербурге его поддержали одиночным пикетом. Политический союзник Пивоварова Дмитрий Гудков считает, что его очередное преследование можно объяснить только местью власти за сравнительный успех кандидатов, поддержанных "Открытой Россией" на прошедших 13 сентября региональных выборах.

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