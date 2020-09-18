18+
 PDA
   Наши соцсети:   
           
  
Новости
Статьи
Муниципал
Интервью
Медиатека
Поправки в Конституцию

Новости

14:35

Эргашев поведал о симптомах, наблюдаемых после вакцинации препаратом от COVID-19

фото ЗакС политика Эргашев поведал о симптомах, наблюдаемых после вакцинации препаратом от COVID-19

Первую партию вакцины от COVID-19 распределят между медиками, которые работают с зараженными коронавирусом пациентами, известил вице-губернатор Олег Эргашев. На следующем этапе планируется вакцинация педагогов.

Поведал чиновник и о первых симптомах, которые могут возникать после приёма препарата.

"Действительно, после вакцинации существует лёгкий гриппозный синдром. Бывает ломота, повышение температуры. Тем не менее каждый, кто получил эту вакцину, будет осмотрен врачами", - цитирует Эргашева 78.ru.

Первую партию вакцины "Спутник V", напомнил также вице-губернатор, уже доставили в городскую больницу №40.

"Она [вакцина] должна находиться в определённых условиях, в термоконтейнерах с температурой не менее 18 градусов, где отработана цепочка оказания вакцинирования, где есть определённые специалисты, которые прошли обучение", - заключил Эргашев.

Первая партия вакцины прибыла в город на Неве 15 сентября.

Петербург получил первую партию вакцины от COVID-19 "Спутник V" 15 сентября. 


В этой, как и в любой другой новости/статье/интервью и т.д., теперь вы можете проголосовать "за" или "против" упоминаемых в ней персонажей. Для этого достаточно навести на фамилию человека курсор мышки. Подробно о правилах голосования и о том, где посмотреть текущие рейтинги персон, написано в "Инструкции по голосованию".

Посмотреть общий рейтинг персон.

Рейтинг персон в этом материале


Подписывайтесь на канал ЗакС.Ру
в Яндекс.Дзен
 и
Телеграм
Все материалы по теме

12:53 Дмитриева ждет от Эргашева ответов на вопросы о второй волне коронавируса

10:55 Коронавирус подтвердился у ещё 5905 россиян: плюс 206 - в Петербурге

17 сентября, 18:02 Главу Петроградского района попросили выделить место под мемориал погибшим медикам

17 сентября, 14:45 В Кремле не обсуждают усиления "антивирусных" мер на фоне роста COVID-динамики

17 сентября, 10:46 Количество зараженных COVID-19 петербуржцев превысило 40 тысяч: всего новых случаев - 5762

16 сентября, 18:52 В петербургской школе разразился скандал из-за обязательного измерения температуры

16 сентября, 14:47 "Ну разве можно так?": Володин отчитал Терешкову  за отказ уйти на удаленку

16 сентября, 10:54 В России зафиксировано еще 5670 случаев заражения коронавирусом, в Петербурге - 207

16 сентября, 10:32 Минфин хочет резко увеличить акцизы на сигареты из-за пандемии коронавируса

15 сентября, 15:55 Петербург получит еще 841 млн рублей на "коронавирусные" выплаты медикам


Обсуждение
Правила комментирования

Запрещается:
  • Оскорбление участников дискуссии и иных лиц
  • Употребление нецензурных слов и брани
  • Разжигание межнациональной розни, пропаганда насилия
  • Спам и реклама других сайтов
  • Комментарии не по теме материала
  • Обсуждение действий администрации сайта
Администрация сайта оставляет за собой право удалить комментарий, если он нарушает эти правила.


Рейтинг персон

Все новости:  COVID 
15:16 Антимонопольщики выступили против отмены Комтрансом части маршруток

15:05 СПЧ привлечет хакеров для подготовки доклада Путину об интернет-травле и утечках данных

14:36 Пивоварову присудили очередные 10 суток спецприемника

14:35 Эргашев поведал о симптомах, наблюдаемых после вакцинации препаратом от COVID-19

14:30 СПбГУ ждет помощи инвесторов в строительстве общежитий на Васильевском острове

14:03 Члену Координационного совета оппозиции Белоруссии Колесниковой до ноября продлили арест

13:38 ЗакС Петербурга рассмотрит законопроект о Дне работника скорой помощи

13:30 Победителем конкурса по концепции арт-парка "Тучков буян" стало бюро "Студия 44"

13:18 Новый адвокат Ефремова просит назначить актеру условный срок

13:12 Муниципал: На главу МО "Дачное" завели административное дело

13:05 В ЗакСе обсудили проблему "плохих" кальянных

12:56 Мосгорсуд признал законным продление ареста Фургалу

12:56 Муниципал: На публичных слушаниях одобрили снятие с депутатов МО "Дачное" ограничений на пропуск заседаний

12:53 Дмитриева ждет от Эргашева ответов на вопросы о второй волне коронавируса

12:28 Лидеры фракций СР и ЛДПР попросят Путина отменить трехдневное голосование

Предыдущие новости

Регионы


© ZakS.Ru, 2002—2020. Все права защищены. Размещение рекламы на сайте ЗакС.Ру.
При использовании материалов гиперссылка обязательна. [18+]
Свидетельство о регистрации средства массовой информации ЭЛ №ФС77-50076, выданное 07.06.2012 Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Главный редактор: Гончарова Н.С.
+7 (812) 331-71-80 zaks.ru@inbox.ru