СПЧ привлечет хакеров для подготовки доклада Путину об интернет-травле и утечках данных

Президентский Совет по правам человека (СПЧ) намерен привлечь хакеров для подготовки доклада Владимиру Путину о проблемах, с которыми общество сталкивается в эпоху развития компьютерных технологий, уведомил "Коммерсант" глава организации Валерий Фадеев.

Хакеров возьмут в помощники, так как они "прекрасно разбираются во взломах и манипуляциях в сети". С их помощью в докладе хотят представить разные проблемы: от травли пользователей в соцсетях до тотальной слежки с помощью камер видеонаблюдения и утечки банковских данных.

"Огромная проблема сегодня - это утечка данных, которую иллюстрирует, например, заметка об Анне Кузнецовой, заказавшей за 16 тысяч руб. слежку за собой с помощью камер видеонаблюдения, установленных в городе. Или травля в соцсетях, которой недавно подвергся доктор Рошаль. Вы помните наверняка провал приложения „Социальный мониторинг" или прошлогоднее дело журналиста Ивана Голунова, когда в сеть слили ложную информацию, и никто за это не ответил. Эти примеры описывают ряд серьезных проблем нашего общества в сфере цифровизации, распространения информации", - уточнил детали доклада Фадеев.