Суд "оценил" портрет Гитлера на онлайн-акции "Бессмертный полк" в 120 тысяч рублей

Выходка жителя Ульяновска, который нынешней весной решил поучаствовать в мемориальной онлайн-акции "Бессмертный полк" с портретом нацистского преступника Адольфа Гитлера, обернулась для него штрафом в размере 120 тысяч рублей, сообщает сайт Генеральной прокуратуры.

"Он публично одобрил участие руководящего состава Национал-социалистической немецкой рабочей партии, в том числе Гитлера, в совершении военных преступлений и преступлений против человечности в годы Второй мировой войны, чем совершил реабилитацию нацизма", - характеризуется поступок подсудимого.

Фигурант уголовного дела о реабилитации нацизма будет иметь возможность выплатить штраф в рассрочку в течение 12 месяцев. Отмечается, что приговор пока не вступил в силу.

Напомним, что аналогичное преступление вменили не менее десяти россиянам: в день памятной акции жители Якутска, Перми, Кемерово, Казани, Воронежа, помимо изображения рейхсфюрера, загружали портреты Генриха Гиммлера и коллаборациониста Андрея Власова. Для некоторых "реабилитаторов" это закончилось не штрафом, а исправительными работами.