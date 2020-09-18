В МО "Лиговка-Ямская" депутата уволили с должности юрисконсульта после предложения снять с поста главу округа

Муниципальный депутат от "Единой России" в МО "Лиговка-Ямская" Сергей Тарасов сообщил ЗАКС.Ру, что его уволили с должности юрисконсульта из муниципального учреждения. Он заявил, что причина - в его предложении снять с должности главу МО Вадима Войтановского. Этот вопрос депутат предложил включить в повестку следующего заседания 30 сентября, уточнил Тарасов.

Он также рассказал, что намерен голосовать против кандидата на должность главы местной администрации Сергей Соколова, которого поддерживает Войтановский. Он же является директором МКУ "Лиговка-Ямская", в котором и работал Тарасов.

Соколов в разговоре с ЗАКС.Ру сообщил, что около двух недель назад отозвал свое заявление на должность главы местной администрации. Также, по его словам, он не имеет никакого отношения к Войтановскому.

- К совету, к депутатскому корпусу я не имею никакого отношения, кроме как отвечаю в установленном порядке по запросам депутатов, которые мне направляются. Поэтому можно говорить здесь что угодно. Он может фантазировать, что есть какая-то поддержка… Это оснований под собой никаких не имеет, - заявил Соколов.

В трудовой книжке мундепа сообщается, что уволен он из-за неоднократного неисполнения трудовых обязанностей. Тарасов заявил, что Соколов устно требовал от него выполнения ряда заданий, по которым надо было посетить ряд организаций.

- Я с рабочим визитом находился в администрации муниципалитета - передавал заявку на выплату аванса учреждению. Еще какие-то документы были по ЖКС №2, я ездил туда с рабочим визитом. И мне прилепили якобы я отсутствовал на работе свыше четырех часов. Хотя я в час дня только вышел, а на работу вернулся около четырех часов, - рассказал мундеп.

Сколов же сообщил, что при отъезде сотрудника по рабочим вопросам заполняется журнал местных командировок. Там нет данных о подобной отлучке Тарасова, заявил директор МКУ.

По мнению Соколова, у мундепа мог присутствовать конфликт интересов: он работал в организации, деньги на которую выделяет муниципалитет. Однако это не было причиной увольнения, уточнил директор МКУ.

Тарасов считает, что также причиной увольнения мог стать конфликт между ним и Войтановским. Депутат сообщил, что во время одной из встреч глава муниципалитета показал ему "угрожающий и неприличный жест" - в ответ на это мундеп назвал его вульгарным словом, обозначающим в числе прочих интерпретаций бестолкового человека. Таким образом Тарасов нарушил "Кодекс этики и служебного поведения" организации, заявил Соколов. По словам мундепа, его высказывание в адрес Войтановского не является нарушением, так как он сказал правду.

Муниципальный депутат считает свое увольнение незаконным и намерен оспаривать его в суде.

Ранее Войтановский подписал распоряжение о снятии с поста врио главы местной администрации Виктора Жданцева. Последний не признает увольнение законным и оспаривает его в суде. О намерении пятерых мундепов лишить Войтановского кресла руководителя муниципалитета стало известно еще весной 2020 года - тогда депутаты обратились к губернатору города с этой просьбой. Глава МО же заявил, что его коллеги цели не достигнут.

София Саттарова

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