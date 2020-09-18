Дмитрий Быков - о руководстве РФ: Кроме насилия, других атрибутов власти у них нет

Публицист и писатель Дмитрий Быков, еженедельно комментирующий политические события в стране, признался, что устал этим заниматься, что ему это неинтересно, и при этом счел нужным проговорить несколько основных актуальных для него тезисов. Он пришел к парадоксальному выводу о том, что руководство страны, тяготеющее, по его мнению, к асболютизму, де-факто не может похвастаться признаками подлинной власти и легитимности. По сути, для Быкова весь инструментарий и вся мощь сегодняшнего Кремля сводятся к возможности применять насилие в любых количествах. Причем даже эта монополия, отмечает он, стремительно размывается, попадая в руки различных парамилитарных организаций и просто хулиганов.

"У них нет морального авторитета, нет этого пастернаковского "он управлял теченьем мысли и только потому страной". Они вне информационной, научной, культурной повестки. Они умеют тащить и не пущать. То есть ни одного атрибута власти – ни профессионализма, ни монополии на насилие у них сейчас нет. С какой же, собственно, стати считать их властью, на каком основании? Только на том, что они организуют выборы, на которых рисуют себе любые цифры?", - задался он риторическим вопросом в авторской радиопрограмме.

По мнению Быкова, этот единственный аргумент достаточно слаб, и, кроме того, отметил дополнительный парадокс. В России, считает он, голосуют только за тех, кто уже во власти, а, в свою очередь, потерявшие должность моментально и полностью теряют всю свою поддержку.