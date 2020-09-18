18+
 PDA
   Наши соцсети:   
           
  
Новости
Статьи
Муниципал
Интервью
Медиатека
Поправки в Конституцию

Новости

16:51

Дмитрий Быков - о руководстве РФ: Кроме насилия, других атрибутов власти у них нет

фото ЗакС политика Дмитрий Быков - о руководстве РФ: Кроме насилия, других атрибутов власти у них нет

Публицист и писатель Дмитрий Быков, еженедельно комментирующий политические события в стране, признался, что устал этим заниматься, что ему это неинтересно, и при этом счел нужным проговорить несколько основных актуальных для него тезисов. Он пришел к парадоксальному выводу о том, что руководство страны, тяготеющее, по его мнению, к асболютизму, де-факто не может похвастаться признаками подлинной власти и легитимности. По сути, для Быкова весь инструментарий и вся мощь сегодняшнего Кремля сводятся к возможности применять насилие в любых количествах. Причем даже эта монополия, отмечает он, стремительно размывается, попадая в руки различных парамилитарных организаций и просто хулиганов.

"У них нет морального авторитета, нет этого пастернаковского "он управлял теченьем мысли и только потому страной". Они вне информационной, научной, культурной повестки. Они умеют тащить и не пущать. То есть ни одного атрибута власти – ни профессионализма, ни монополии на насилие у них сейчас нет. С какой же, собственно, стати считать их властью, на каком основании? Только на том, что они организуют выборы, на которых рисуют себе любые цифры?", - задался он риторическим вопросом в авторской радиопрограмме.

По мнению Быкова, этот единственный аргумент достаточно слаб, и, кроме того, отметил дополнительный парадокс. В России, считает он, голосуют только за тех, кто уже во власти, а, в свою очередь, потерявшие должность моментально и полностью теряют всю свою поддержку.

Подписывайтесь на канал ЗакС.Ру
в Яндекс.Дзен
 и
Телеграм

Обсуждение
Правила комментирования

Запрещается:
  • Оскорбление участников дискуссии и иных лиц
  • Употребление нецензурных слов и брани
  • Разжигание межнациональной розни, пропаганда насилия
  • Спам и реклама других сайтов
  • Комментарии не по теме материала
  • Обсуждение действий администрации сайта
Администрация сайта оставляет за собой право удалить комментарий, если он нарушает эти правила.


Рейтинг персон

Все новости:  COVID 
19:24 Активисты Greenpeace провели акцию против "урановых хвостов" в порту Усть-Луги

18:57 "Очень высокий уровень мастерства": международные эксперты оценили концепции "Тучкова буяна"

18:49 "Кальянная столица мира": Петербургу приготовят новый закон о курении

18:47 В Россию из Германии отправят очередные 600 тонн урановых отходов

18:29 Муниципал: В центре Петербурга открывается выставка, посвященная истории МО "Гражданка"

17:59 На Невском пятачке перезахоронили более 400 советских солдат

17:56 Стоимость нового отечественного препарата от COVID-19 будет выше МРОТ

17:26 Из управления МВД в Петербурге злоумышленник выпустил служебных собак

17:23 Белорусского оппозиционера Знака обвинили в призывах к свержению власти: он объявил голодовку

17:17 Смольный хочет продлить выплаты сотрудникам стационаров за работу с COVID-19

16:51 Дмитрий Быков - о руководстве РФ: Кроме насилия, других атрибутов власти у них нет

16:45 Бывшего защитника Ефремова Эльмана Пашаева лишили адвокатского статуса

16:38 Муниципал: В МО "Лиговка-Ямская" депутата уволили с должности юрисконсульта после предложения снять с поста главу округа

16:12 Киркоров прокомментировал свое участие в клипе в поддержку Лукашенко

15:45 Суд "оценил" портрет Гитлера на онлайн-акции "Бессмертный полк" в 120 тысяч рублей

Предыдущие новости

Регионы


© ZakS.Ru, 2002—2020. Все права защищены. Размещение рекламы на сайте ЗакС.Ру.
При использовании материалов гиперссылка обязательна. [18+]
Свидетельство о регистрации средства массовой информации ЭЛ №ФС77-50076, выданное 07.06.2012 Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Главный редактор: Гончарова Н.С.
+7 (812) 331-71-80 zaks.ru@inbox.ru