Смольный хочет продлить выплаты сотрудникам стационаров за работу с COVID-19

Комитет по социальной политике подготовил изменения в постановление правительства Петербурга о выплатах сотрудникам стационаров. Согласно документу, период работы, за который положены стимулирующие выплаты, продлевается до 15 октября. Пока проект находится на антикоррупционной экспертизе.

Деньги положены всем работникам стационаров от врачей до технического персонала. Если в организации выявили коронавирус, то сумма будет больше. Например, врачам выплатят 60 тысяч рублей, если в стационаре есть коронавирус, а если нет - 40 тысяч рублей.

Ранее администрация губернатора увеличила период работы, за который сотрудникам медорганизаций полагаются выплаты, если был риск заражения коронавирусом. Срок продлен до 31 августа. Это касается тех людей, которые работают в организациях, подведомственных органам исполнительной власти Петербурга.