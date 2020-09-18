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17:56

Стоимость нового отечественного препарата от COVID-19 будет выше МРОТ

фото ЗакС политика Стоимость нового отечественного препарата от COVID-19 будет выше МРОТ

Одна упаковка нового российского препарата от COVID-19 "Арепливир" будет продаваться минимум за 12 320 рублей, уведомляет ТАСС, ссылаясь на заявление генерального директора компании-производителя "Промомед" Андрея Младенцева.

Рекомендуемая цена лекарства на 190 рублей выше минимального размера оплаты труда в России. По заверению Младенцева, стоимость не отличается от той, по которой осуществляются государственные поставки препарата.

Старт продажи "Арепливира" намечен на 21 сентября. Снабжать аптеки им будут постепенно.

"Безусловно, завтра в Хабаровске он не появится, но мы заинтересованы в том, чтобы он там появился в самое ближайшее время", - пояснил Младенцев, уточнив, что  регистрационное удостоверение на лекарство компания получила не так давно.

Создатели "Арепливира" обещают, что он блокирует размножение вируса в клетках. Его действующим веществом является фавипиравир, давно используемый в Японии для лечения гриппа.

Ранее Институт здоровья Фуджита провел независимое клиническое испытание препарата на 89 добровольцах и не обнаружил доказательств его пользы, добавили в "Новой газете".

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