На Невском пятачке перезахоронили более 400 советских солдат

Остатки 421 красноармейца, обнаруженные поисковиками в последние годы под Петербургом, торжественно перезахоронили на территории Невского пятачка, сообщает официальный сайт правительства Ленинградской области. Все они погибли в борьбе за освобождение Ленинграда от немецко-фашистской блокады. Из них 21 человек удалось опознать полностью и двоих - частично.

Церемонию посетили родственники четырех погибших, которым передали личные вещи красноармейцев: в частности, медальоны и элементы боевого обмундирования.

Поисковые операции, позволившие найти 421 тело перезахороненных на Невском пятачке воинов, проходили в 2019 и 2020 годах в рамках акции "Вахта памяти"