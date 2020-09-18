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18:47

В Россию из Германии отправят очередные 600 тонн урановых отходов

фото ЗакС политика В Россию из Германии отправят очередные 600 тонн урановых отходов

В начале следующей недели в Россию отправят очередную партию урановых отходов из Германии, уведомил "МБХ медиа" эксперт Greenpeace Рашид Алимов.

"Там порядка 600 тонн, возможно, больше, но это мы узнаем позже. Ожидается, что следующая партия отправится из Германии в начале октября. Это в этом году. Возможно, что будет некий перерыв. Атомная индустрия намерена продолжать такие транспортировки, но мы и наши коллеги экологических организаций Германии, Нидерландов и России выступаем против. И экологические организации будут продолжать кампании против таких транспортировок", - отчитался Алимов.

Последний раз обогащенные ураном отходы доставляли в РФ в начале июля.

Напомним, урановые "хвосты" с самого начала действия контракта, заключенного между Техснабэкспортом ("дочка" Росатома) и германо-британско-голландской компанией Urenco, отправляли в Петербург. Это вызвало возмущение как активистов, так и местных жителей. Депутат ЗакСа Борис Вишневский обращался к "Росатому" и к губернатору Александру Беглову с требованием не допускать доставки опасного груза в город на Неве. На это Беглов ответил, что радиационная обстановка в Северной столице от этого не страдает, а в "Росатоме" в свою очередь заявили о полной безопасности транспортировки отходов.

Тем не менее "Росатом" решил перенаправлять составы в Усть-Лугу, а не разгружать их в Петербурге. Всего за три года из Гронау планируется доставить в Россию 12 тысяч тонн урановых "хвостов".

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